Tiltale: Mor og far ydmygede og forgreb sig på børn i årevis

I anklageskriftet tegnes en uhyggelig hverdag for børnene i et parcelhus på Amager i København. Her lyder det, at de fire børn kontinuerligt og som led i opdragelsen blev ofre for en lang række overgreb både fysisk, psykisk og seksuelt fra januar 2010 og ni år frem.

De tiltalte, en nu 48-årig kvinde og 54-årig mand, er begge anklaget for at have opfostret børnene i et uhumsk, beskidt og rodet hjem.

I flere tilfælde blev børnene lagt i seng uden aftensmad, lukket inde på deres værelser og slået, lyder anklagen. En af drengene fik ifølge tiltalen også sat gaffatape på munden, når han græd eller larmede.