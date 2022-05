Anklager kræver over 12 års fængsel for terrorforsøg med bombe

- Vi er klart på et indledende stadie, siger hun og påstår i stedet, at straffen bør ende på mellem seks og otte års fængsel.

Den tredje tiltalte i sagen, en kvinde på 40 år, blev for to måneder siden frifundet for anklagen om at ville begå terror i forening med mændene.

Hun er derimod kendt skyldig i terrorfinansiering og hjælp til personer tilknyttet Islamisk Stat (IS). Det bør ifølge anklageren føre til en dom på fem års fængsel.

Foruden fængselsstraf ønsker anklageren to af de tre tiltalte frakendt dansk indfødsret og udvist af Danmark. De skal have forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

Den ene mand, der er 23 år, har ifølge anklagemyndigheden også afghansk statsborgerskab, da han er født af afghanske forældre, og at faren ikke har frasagt sig sit afghanske statsborgerskab.