To tiltalte i dansk terrorsag bliver viet i pause i retten

Kvinden, der er 40 år, er også tiltalt i sagen, men hun blev i marts frikendt for anklagen om at ville begå terror. Til gengæld blev hun fundet skyldig i at have finansieret en terrorvirksomhed og for at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat (IS).

Hun er i forvejen mor til tre børn under 18 år, men det er børnenes far, som har forældremyndigheden. Kvinden blev efter retsmødet i marts løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet i sagen i mere end to år.

Og i den tid har det været svært for hende at se sine børn.

- I de første ni måneder så jeg dem slet ikke, tror jeg, sagde kvinden tirsdag i retten.

Heller ikke efter sin løsladelse har hun set meget til børnene, fremhæver hun. Hendes mand har ingen børn.