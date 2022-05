Første sag: 25-årig sigtet for at besidde ulovlig børnesexdukke

Da efterforskningen fortsat er i gang, har politiet ifølge pressemeddelelsen ikke flere kommentarer.

Man oplyser dog, at den 25-årige endnu ikke har taget stilling til sigtelsen.

Senere skal anklagemyndigheden vurdere, om der kan rejses tiltale efter den nye bestemmelse i straffeloven.

I så fald bliver det op til en domstol at afgøre sagen.

Ifølge straffelovens paragraf 235a kan besiddelse af en børnesexdukke straffes med bøde eller fængsel indtil ét år.

Det er også ulovligt at sælge en dukke, der fremstår som et barn, og som er konstrueret med et seksuelt formål. Det kan straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

I Norge og England har lovgiverne også indført forbud mod børnesexdukker.