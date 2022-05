Højesteret: Folketinget kendte til usikkerhed om behandling af fanger

Ved operationen i november 2004 tilbageholdt irakiske styrker formodede oprørere i en landsby nær Basra. 350 danske soldater dannede ring om aktionen, ligesom de var mentorer og monitorerede, hvad der foregik.

Men de danske soldater kendte ikke til det fængsel, hvor nogle af fangerne blev anbragt. Og de havde ingen ”konkret og aktuel grund til at tro”, at fangerne ville blive udsat for overgreb, vurderer Højesteret.

Derfor frifindes ministeriet for at være ansvarlig for, hvad der overgik 18 af irakerne - de blev udsat for inhuman behandling i form af slag og spark.

De syv dommere giver dog langtfra carte blanche til danske soldater.

At de ikke selv tager mennesker til fange og overdrager dem til et andet lands myndigheder, kan ikke fritage danske myndigheder for ethvert ansvar for de udenlandske myndigheders behandling af de tilfangetagne.