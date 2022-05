En mandlig pædagogmedhjælper er blevet kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse af et barn i en børnehave i Glostrup.

Han var tiltalt for at have forgrebet sig på i alt syv børn, men en enig domsmandsret har frifundet ham i seks af forholdene.

Med dommen bliver manden frifundet for anklagerne om voldtægt.