Forsvarsminister er fåmælt efter medvind i sag om fanger

Danske soldater kan ikke gøres medansvarlige for de slag og spark, som 18 irakere blev tildelt hos irakiske myndigheder efter operationen.

Tidligere har Østre Landsret haft en anden vurdering. De danske styrker vidste, at der var en reel risiko for, at de tilfangetagne ville blive udsat for inhuman behandling, mente landsretten. Derfor fik 18 irakere hver en godtgørelse på 30.000 kroner plus renter.

Forsvarsministeriet ankede dommen i 2018, og den daværende minister havde dengang en del flere kommentarer end den nuværende.