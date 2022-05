Amnesty beklager dom i sag om irakiske fanger

Højesterets dom i sagen om ”Operation Green Desert” kritiseres af Amnesty International Danmark.

Få minutter efter domsafsigelsen hedder det i en udtalelse, at ”irakerne fortjener en genoprejsning”. Organisationen ”beklager stærkt” afgørelsen.

Efter en næsten 11 år lang retsproces har landets øverste domstol frifundet Forsvarsministeriet for at være ansvarlig for de overgreb, som tilfangetagne irakere blev udsat for af irakiske myndigheder.