Sigtet for at dræbe gravide Louise forbliver fængslet

Den 28-årige mand, der er sigtet for at have dræbt Louise Borglit i november 2016, har indvilliget i at lade sin fængsling forlænge i yderligere fire uger.

Det oplyser sagens anklager, Bo Bjerregaard. Manden blev i første omgang fængslet til 2. juni, men nu er fængslingen forlænget til 30. juni.

- Der er forlænget frivilligt, siger senioranklageren.