Obduktion: Nedgravet lig var 43-årig savnet mand

To mænd og en kvinde, som menes at have kendt den 43-årige mand i forvejen, blev torsdag varetægtsfængslet i sagen. De tre personer, der alle er i 30’erne, blev fængslet i foreløbigt fire uger.

De er alle blevet sigtet for drab, men nægter sig skyldige.

Politiet oplyser, at efterforskningen af drabet fortsætter.

Michael Bodilsen blev sidst set 2. maj. Hans familie slog alarm til politiet, da de blev bekymret over ikke at have hørt noget fra ham. Det førte til efterlysningen af ham 7. maj.