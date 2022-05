Mistænkt for drab i Aarhus er anholdt i fængsel

Østjyllands Politi har anholdt en 26-årig mand, der sigtes for at have dræbt en 34-årig mand i Rådhusparken i Aarhus i december sidste år.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Den 26-årige mand blev mandag formiddag anholdt i et fængsel, hvor han i øjeblikket afsoner en dom afsagt i en anden sag.