Irakere vil have Danmark dømt i Højesteret

Ingen danske soldater deltog i overgrebene, men Danmark var medansvarlig. Man burde have vidst, at der var en reel risiko for inhuman behandling. Og man svigtede ved ikke efter aktionen at tilse fangerne, fastslog landsretten.

Den kritik ville Forsvarsministeriet ikke affinde sig med og ankede dommen i en proces, som er vokset i omfang. Ministeriet har brugt over 30 millioner kroner i udgifter til advokat, der har lanceret en vifte af begrundelser for at blive frifundet.

For eksempel, at der ikke er dansk jurisdiktion. At sagen er forældet. Og at irakerne har løjet om, hvad der overgik dem.

Omvendt har irakernes advokat forlangt, at ministeriet gøres medansvarlig for tortur. Han har blandt andet beskyldt ministeriet for at undertrykke beviser. Og han har også fremført en påstand om, at ofrene for tortur er blevet krænket af det danske retsvæsen, fordi sagen ikke har været behandlet grundigt nok.