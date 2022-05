Mand er fængslet for at svindle Elgiganten for halv million

Politiets sag mod to unge mænd, der sigtes for at have fortsat deres svindelnumre kort tid efter en fængselsdom i februar, vokser i omfang.

Nu er de også mistænkt for at have hjulpet en tredje mand, der sigtes for at have fuppet Elgiganten.

Ved hjælp af kortoplysninger på stjålne og dækningsløse kreditkort skal han have bestilt varer for mere end en halv million kroner i løbet af blot et par uger.