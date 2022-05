Lavstammet fupbetjent narrede værdier fra ældre kvinde

En bleg og langskægget mand på 165 centimeter havde søndag aften held til at franarre en ældre kvinde i Slangerup hendes værdier ved at udgive sig for at være fra politiet.

Fupnummeret blev indledt søndag aften, hvor den ældre kvinde blev ringet op af en person, som hævdede at være fra politiet. Personen sagde til kvinden, at hun havde været offer for identitetstyveri.