Mand sigtet for at skyde buk på boldbane

Politiet i Østjylland har sigtet en 67-årig mand for at have skudt en råbuk på en boldbane ved Fuglsangvej i Grenaa. Det var en anden mand, som anmeldte skytten til politiet.

Østjyllands Politi oplyser i sin døgnrapport mandag, at den 67-årige er sigtet for overtrædelse af jagtloven.

Anmelderen var sammen med en ven ude på en aftenspadseretur, da de hørte et skud. Skuddet kom fra en bil, som holdt med front mod boldbanen.