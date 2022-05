13-årig er i kritisk tilstand efter elektrisk stød

En 13-årig dreng er i kritisk tilstand, efter at han lørdag aften fik stød fra en kørestrømsledning ved Sydhavn Station.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ulykken skete kort før klokken 21.45 på baneterrænet ved stationen.

- Han er sammen med to andre inde på området. Her kravler han op på en af de vogne, der bruges til sporarbejde, og så springer strømmen fra køreledningen over i ham, siger politiets vagtchef Dyre Sønnicksen.