Fem anmeldelser om voldtægt til karneval i Aalborg

- Der har været rigtig mange mennesker i byen, men ved 5-tiden er der begyndt at falde ro på, og folk er på vej hjem, siger vagtchefen.

Politiet efterforsker anmeldelserne om voldtægt intenst, oplyste vicepolitiinspektør Anders Uhrskov i en pressemeddelelse sent lørdag aften, da der var anmeldt fire voldtægter.

- Der har været anslået 90.000 mennesker til karnevalet i dag, men det ændrer ikke ved, at de fire sager vedrørende voldtægt er fire for mange.

- Det er meget beklageligt, at den slags sager er med til at skæmme den folkefest, som et karneval er.