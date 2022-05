Politiet melder om en anholdt ved karneval i Aalborg

Karnevalet i Aalborg, som lørdag er i gang, har indtil videre givet anledning til en enkelt anholdelse. Den kom i forbindelse med gadeuorden.

Det meddeler Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den overordnede melding er dog, at det er forholdsvist roligt i byen.

- Selv de erfarne politifolk, der har siddet på karnevalsvagten i årevis, kan ikke erindre, at vi før har passeret klokken 14.00, uden at der er løbet flere anmeldelser ind, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov i pressemeddelelsen. Han er ansvarlig for politiets indsats under karnevalet.