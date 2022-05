Han er tiltalt for i alt 12 forhold, herunder at have skaffet sig adgang til efterforskningsmateriale, begå blufærdighedskrænkelse, besidde børnepornografiske billeder samt på ulovlig vis at have skaffet sig adgang til privat og blufærdighedskrænkende materiale hos en lang række private borgere.

Ulovlighederne skete i en længere periode frem til, at manden blev anholdt den 29. marts 2021.

Manden er tiltalt for at have hacket eller forsøgt at hacke både tidligere kolleger, venner og bekendte og også tilfældige privatpersoner, som han købte brugte harddiske af, fra hvilke han gendannede og tilegnede sig privat og blufærdighedskrænkende indhold.