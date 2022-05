Kvinde er i kritisk tilstand efter brand i Charlottenlund

- Det er nok derfor, at hun har det, som hun har det nu, siger David Eckert og fortæller, at det er på grund af røgforgiftning, at kvinden er bragt til hospitalet.

Politiet antager, at branden er opstået omkring komfuret i lejligheden i Charlottenlund.

- Vi er i gang med at lave undersøgelser nu og skal også gøre det i morgen, siger David Eckert.

Branden nåede ikke at brede sig, og har derfor ikke påvirket ejendommens øvrige beboere, siger vagtchefen.