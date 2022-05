Tre fængslet for drab efter fund af nedgravet lig

Efter et langvarigt grundlovsforhør ved Retten i Kolding er to mænd og en kvinde torsdag aften blevet varetægtsfængslet efter fundet af et nedgravet lig i Vonsild ved Kolding.

Alle tre er fængslet i foreløbig fire uger, oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

De to mænd på 32 og 39 år blev sammen med en 35-årig kvinde anholdt, efter at politiet torsdag fandt det nedgravede lig.