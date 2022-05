Kriminalforsorgen skal betale erstatning efter indsats død

Retten i Aalborg bestemte onsdag, at Kriminalforsorgen skal betale 975.000 kroner plus sagsomkostninger og renter til den afdødes efterladte. Det oplyser de efterladtes advokat Tobias Stadarfeldt Jensen.

Kriminalforsorgen er desuden blevet dømt for at have brudt Menneskerettighedskonventionens artikel 2, som handler om retten til liv.

For den aften, manden døde, burde fængselspersonalet have handlet anderledes, da en medindsat henvendte sig og fortalte, at den 40-årige havde slugt et glas metadonpiller og lagt sig til at sove.