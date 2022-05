Domkirke har meldt ansat til politiet efter overgrebsanklager

Her var det to yngre mænd, som ifølge avisen var målet for den kirkeansattes opmærksomhed.

Menighedsrådet oplyser i pressemeddelelsen, at kirken hilser samarbejdet med Kirkeministeriet - herunder en advokatundersøgelse - velkomment. Og medlemmerne understreger, at kirken skal være et trygt sted at være.

- Det er vores inderlige håb, at det vigtige sociale, kulturelle og åndelige arbejde, som medarbejdere og frivillige i og omkring Vor Frue Kirke udøver, ikke lider skade, skriver kirken.