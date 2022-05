Politiet har fundet nedgravet lig ved Kolding

Siden 7. maj har Sydøstjyllands Politi ledt efter en 43-årig mand, som blev meldt savnet af sin familie. Nu er han fundet - nedgravet og dræbt.

Torsdag oplyser politiet i en pressemeddelelse, at manden blev fundet nedgravet i Vonsild ved Kolding.

Den foreløbige efterforskning indikerer, at der er tale om den 43-årige savnede koldingenser, og at der er tale om et drab.