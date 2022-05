Minister undersøger om voldtægtsofre forskelsbehandles

Anledningen er, at Højesteret i en dom i februar kom frem til, at der ikke skulle tilkendes godtgørelse for tort i en voldtægtssag. Det skyldtes, at voldtægten var sket uden vold eller trussel om vold.

Det var derimod en person, som på grund af træthed og beruselse var ude af stand til at sige fra over for voldtægten. Her befølte gerningsmanden hende og skaffede sig samleje med hende.

Ministeren oplyser i svaret til udvalget, at det ligger ham meget på sinde, at ofre for seksuelle overgreb bliver anerkendt i form af en tortgodtgørelse for det, de er blevet udsat for. Det kan hjælpe ofrene videre, mener Tesfaye.