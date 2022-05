Teenagere fængslet for knivrøveri ved Ørstedsparken

Politiet har anholdt tre personer i forbindelse med efterforskningen af en sag fra 8. maj, hvor to personer blev stukket ned i området mellem Ørstedsparken og Nørre Farimagsgade i København.

De er sigtet for at have stukket deres offer to gange i ryggen og snittet ham i ansigtet, da de forsøgte at berøve ham omkring klokken 04 om morgenen den 8. maj.