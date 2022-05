Politiet har indført visitationszone i Korsør efter uro

- Det er derfor politiets opfattelse, at der igen er en risiko for, at nogen i området vil foretage strafbare handlinger til fare for andres liv, helbred eller velfærd, for eksempel ved brug af våben, og derfor har politiet besluttet at indføre visitationszonen.

I en visitationszone kan politiet standse og visitere både køretøjer og personer uden at have en mistanke om, at personerne skulle have gjort noget strafbart.

En skærpet strafzone betyder, at strafferammen for en række forbrydelser - blandt andet våbenbesiddelse og vold - fordobles.