Reality-kendis kendt skyldig i voldtægt af 25-årige kvinde

Realitydeltageren Teitur Skoubo er kendt skyldig i at have voldtaget en 25-årig kvinde i Odense i november.

Det har Retten i Odense afgjort onsdag middag.

Han er blevet idømt to år og seks måneders fængsel og skal betale 100.000 kroner i erstatning til den 25-årige kvinde.

Dommeren og de to domsmænd lagde vægt på, at det var en kontaktvoldtægt af en offentligt kendt person, der burde være et forbillede.