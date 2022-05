Etbenet pirat risiker højst halvandet års fængsel

Den sårede mand var så slemt tilredt, at han blev bragt til behandling på et hospital i Ghana, hvor han fik sit ene ben amputeret.

Som den eneste bliver manden forsøgt stillet til ansvar i sagen ved en domstol. De tre andre mænd, som var tilbageholdt, fik tidligere i år afgjort deres sag ved et såkaldt tiltalefrafald.

Det vil sige, at man regner dem for at være skyldige, men man afstår fra at føre en retssag i mod dem.

Men i forbindelse med den sårede mand har anklagemyndigheden anset det for nødvendigt at føre sagen for retten. Af anklageskriftet fremgår det, hvordan de danske soldater skal være blevet udsat for fare.

Det skete ad to omgange først på aftenen den 24. november. Første gang var klokken 18.57, hvor der fra en mindre båd - en såkaldt skiff - blev affyret en byge af skud mod ”Esbern Snares” helikopter, som befandt sig cirka 225 meter væk.