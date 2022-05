33-årig anholdt for hvidvask af 353 millioner kroner

En 33-årig mand er blevet anholdt og sigtet for hvidvask af 353 millioner kroner.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse.

Anholdelsen er en udløber af en sag fra 2020, hvor fire mænd blev idømt mellem to et halvt og seks års fængsel for hvidvask.

Sagen afdækkede et netværk med tråde til udlandet, som snød statskassen for et trecifret millionbeløb.