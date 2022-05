Narkobude blev styret af bagmand fra fængslet

Ifølge anklageskriftet har de i forskellige tidsperioder haft og solgt store mængder kokain. Narkobudservicen var forskellige former aktiv fra 2019 til 2021.

Ved anholdelserne fandt politiet flere telefoner, som kunderne kunne ringe til, når de ville købe stoffer. Desuden fandt betjente kontanter, små poser til at aflevere kokainen i og flere pengebeløb.

Da dommen faldt i sidste uge, blev den 24-årige Hassan Al-Humaid som nævnt idømt seks års fængsel.

Rebecca Fenger Cavagnaro og Ardi Ganija fik henholdsvis fem et halvt år og fem års fængsel for deres rolle i netværket.

De øvrige blev idømt fængsel mellem tre måneder og to år og ni måneder.

Flere af dommene overrasker sagens anklager. De anklagede blev nemlig ikke dømt for at have været i besiddelse af og solgt lige så meget kokain, som der var lagt op til.