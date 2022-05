Kvinde skal i fængsel for voldtægt af hjælpeløs mand

Derfor fandt en enig domsmandsret også kvinden skyldig og idømte hende et år og to måneders fængsel.

Kvindens advokat ankede på stedet afgørelsen til Vestre Landsret.

Kvindens 32-årige mand stod ifølge anklageren til samme straf. Men her valgte retten at frifinde, fordi det ikke fandtes entydigt bevist, at det var ham, som havde filmet videoen.

Årsagen var blandt andet mange hukommelsessvigt hos både den forurettede og de to tiltalte.

Det skyldes blandt andet et hårdt miljø med stoffer og krænkelser fra barndommen, der har trukket dybe spor ind i voksenlivet.

De to tiltalte har været gift i 15 år. De har to børn sammen på 9 og 14 år, som er anbragt uden for hjemmet.