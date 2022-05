Dansk Jehovas Vidne løsladt efter fem år i russisk fængsel

Danske Dennis Christensen blev 25. maj 2017 anholdt under en bibellæsning med trosfæller i Rusland. Siden har han været fængslet.

Han blev i februar 2019 idømt seks års fængsel for at fremme religiøs ekstremisme ved at have læst op af biblen under et arrangement for Jehovas Vidner.

Men tirsdag er han altså løsladt efter i alt fem år i russiske fængsler.

Straffen var den første af sin slags mod et medlem af Jehovas Vidner i Rusland. I 2017 erklærede landets højesteret trossamfundet for at være ekstremistisk.