Lars Findsen risikerer at få mundkurv på resten af livet

Ikke bare ser processen i retten ud til at blive ført i totalt mørke. Der er et ekstra element, som gør sagen mod Lars Findsen anderledes end for eksempel spionagesager, som også efter praksis foregår bag lukkede døre, mener Jakob Scharf.

- Normalt må folk åbent dele, hvad de er tiltalt for, og hvad de bliver dømt for. Det er et helt grundlæggende princip i vores retspleje. Bare ikke i denne sag, siger han til Berlingske.

Det er meget muligt, at Lars Findsen aldrig får mulighed for at forsvare sig offentligt eller mulighed for at fortælle sine nærmeste om anklagerne, eller hvad han eventuelt bliver dømt for.

Situationen strider mod de grundlæggende værdier i demokratiet, mener Scharf, der i øvrigt selv har været en tur gennem retssystemet.