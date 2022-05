Tiltale: Mand filmede kones voldtægt af narkopåvirket bekendt

Han påpeger, at der kan være flere sager på grund af mørketal. Derfor kan det også være svært at lave præcise opgørelser over, hvor mange der udsættes for denne form for forbrydelse.

Derudover kan det også for mange være tabubelagt at erkende, at man har været udsat for den slags, viser en af rådets spørgeundersøgelser fra 2020.

I sagen, der tages hul på tirsdag, har anklagemyndigheden nedlagt påstand om fængsel til ægteparret.

Der er blevet afsat to retsdage til at afvikle sagen. Der ventes at falde dom 1. juni.