Skød mod par i bil: 45-årig dømt for drabsforsøg

Skyderiet den 6. april sidste år var ikke første gang, nogen forsøgte at dræbe den 34-årige mand. Et par måneder tidligere blev der også skudt mod ham.

Her mener politiet og anklagemyndigheden, at det var en 35-årig mand, der stræbte ham efter livet. Han er også tiltalt for drabsforsøg, når sagen mod ham i næste måned kommer for retten.

Ifølge politiet hænger de to skyderier sammen og motivet skulle være jalousi.

Da den 45-årige sidste år blev fremstillet i grundlovsforhør, erkendte han, at han havde skudt, men han nægtede at der var tale om drabsforsøg.

Han overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret.