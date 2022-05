Optikere og tøjbutikker var mål for tyvebande i Viborg

Forretninger i hele landet blev ofre for trioens forbrydelser.

- Der er sager fra Hørsholm og Charlottenlund i Københavnsområdet, Ringe og Assens på Fyn og fra Haderslev til Thisted i Jylland. Så man kan sige, at de har været alle steder undtagen Bornholm, siger specialanklager Rasmus Gyldenløve Jensen.

Sommerhuse forskellige steder i landet fungerede som base, da de tre gik løs på forretningerne.

Mændene blev anholdt for godt et år siden i et sommerhus ved Fårvang i Midtjylland kort efter et indbrud i en tøjforretning i Skive, oplyser NSK i en pressemeddelelse.