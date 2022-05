Forsvarer i terrorsag: Samarbejde bør give mildere straf

I begyndelsen af 2020 blev han anholdt og fængslet i Tyrkiet efter at have været efterlyst internationalt. Cirka et år senere blev Jacob El-Ali udleveret til Danmark og stillet for en dommer, som besluttede at varetægtsfængsle ham.

I sagen kan han også ende med at blive tiltalt for at have deltaget i terrorangreb som led i en væbnet konflikt i Syrien.

Der er endnu ikke blevet fastlagt et retsmøde, men Mette Grith Stage håber, at det finder sted inden sommerferien.