Dansk IS-kriger ventes at tilstå i sag om landsforræderi

En dansk fremmedkriger ventes at tilstå i en sag om landsforræderi.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse mandag.

33-årige Jacob El-Ali kan tiltales for at have tilsluttet sig Islamisk Stat og for at have begået flere terrorrelaterede handlinger, oplyser anklagemyndigheden. Det er, hvis man rejser tiltalen.