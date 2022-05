Terrorsigtet teenager skal fortsat sidde fængslet

Tidligere er det kommet frem, at han skal have udfyldt et ansøgningsskema, hvori han angav at have kendskab til våben.

Drengen er også sigtet efter paragraf 114e. Den handler om, at man fremmer en organisation eller virksomhed, som har til hensigt at begå terror.

Han er mistænkt for at hverve en 16-årig dreng til organisationen. De to gik i samme skole inden anholdelsen.

Den 16-årige blev ligeledes anholdt den 7. april for at have lavet sig hverve til terror. Men retten fandt ikke begrundet mistanke i et omfang, der tillod frihedsberøvelse. Sigtelsen er dog blevet opretholdt.

Det kom frem under grundlovsforhøret i begyndelsen af april, at den 15-årige i januar og februar sendte et link rundt til flere personer. Herigennem kunne man angiveligt få adgang til bombemanualer.