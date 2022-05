Syv personer sigtet efter heftig guldfest i parken

I alt har Københavns Politi sigtet syv personer efter aftenens fest. Af dem er tre personer sigtet for vold og tilråb mod politiet. To er sigtet for at råbe »fuck dig din luder« til politiet.

En person er blevet sigtet for vold mod politiet, efter han kørte ind i politiet på en cykel.

En anden person blev anholdt, da personen var i gang med at male graffiti på Øster Allé. Personen er nu sigtet for hærværk og overtrædelse af knivloven.

Derudover har politiet sigtet personer, der var i besiddelse af euforiserende stoffer og romerlys til guldfesten.

»Fejringen var i store træk, som vi forventede. Vi havde en forventning om at det ville forløbe i god stemning, uden større optøjer eller masseslagsmål, og det var også vores opfattelse af arrangementet. Derfor var vi forberedt, men det betyder ikke, at det på ingen måde acceptabelt og sagerne vil efter færdigbehandling og overgivet til anklagemyndigheden,« siger Bjarke Dalsgaard.

Flere medier har desuden beskrevet, at et tv-hold fra TV 2 blev overfaldet af fans inden kampen.

Det bekræfter vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Bjarke Dalsgaard.

»Jeg kan bekræfte, at vi har vi kendskab til et overfald på to journalister, som fandt sted før kampen. Det er noget, vi kigger på, men jeg kan ikke kommentere yderligere på den sag nu,« siger Bjarke Dalsgaard.