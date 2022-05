Politiet trak kniplerne under uro på Motalavej i Korsør

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at man lørdag rykkede ud i større antal, og at der i perioder var meget dårlig stemning. For at sikre ro valgte politiet at trække kniplerne.

I løbet af aftenen sænkede roen sig atter, men politiet blev i området for at opretholde ro og orden. Søndag vil betjente fra lokalpolitiet patruljere i kvarteret.