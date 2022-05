En båd var drevet væk fra de to mænd i forbindelse med en fisketur, og den forsvundne mand besluttede sig for at svømme ud efter båden.

Det var her, at han forsvandt under overfladen.

Hvorfor han ikke kunne holde sig oven vande er uklart.

Til Ekstra Bladet siger Sten Nyland, at politiet formoder, at manden er omkommet.

- Vi indstillede eftersøgningen efter ham klokken 19.10, og han gik under cirka 16.30. Så er tidsperspektivet sådan, at alt håb er ophørt, siger han til avisen.