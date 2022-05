Motorvej var spærret efter anmeldelse om stenkast

TV 2 Lorry har talt med vagtchef Flemming Hansen.

Han oplyser, at politiet afspærrede motorvejen, fordi det modtog en anmeldelse om stenkast fra en bro.

- Der er sket et stenslag, der ikke er forårsaget af et skud fra et dæk, siger han til TV 2 Lorry.

Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med episoden.

Ifølge P4 Trafik skabte afspærringen tung kø frem imod både frakørsel 13 og frakørsel 14. Det skriver mediet på Twitter.