Tiltalt for overgreb risikerer forbud mod at forlade Danmark

Muligheden for at idømme et udrejseforbud er kommet i stand ved en ændring af straffeloven, som trådte i kraft i marts i år. Formålet er at forebygge en fare for, at den dømte i udlandet vil begå samme type overgreb mod andre børn.

Også tre andre forbud er på spil, nemlig boligforbud, besøgsforbud og kontaktforbud. De drejer sig alle om at hindre, at den dømte er i selskab med børn under 18 år uden politiets tilladelse eller kontakter børn, der ikke kender ham i forvejen, for eksempel på nettet.

I den omfattende sag kræver anklagemyndigheden i øvrigt en straf på mere end fire års fængsel.