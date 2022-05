To såret af knivstik i Slagelse - uden for livsfare

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser kort efter klokken 08 lørdag, at afspærringerne i Slagelse var blevet ophævet.

Samtidig har politiet oplyst, at sagen er under efterforskning, og at man ikke for nuværende vil oplyse yderligere.

Politiet har ikke oplyst, hvorvidt nogen er blevet anholdt i sagen.