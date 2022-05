Efter dom til dansker: Nigeria får dansk protest over dødsstraf

- Danmark og øvrige EU-lande tager i alle fora stærkt afstand fra alle former for dødsstraf og arbejder konstant for afskaffelse af dødsstraf og indførelse af moratorium for eksekvering af dødsstraf.

- Vi vil igen i stærke vendinger gøre nigerianske myndigheder opmærksom på Danmarks afstandtagen til dødsstraf.

Danskere Peter Nielsen har fredag fået sin dom i en sag, hvor han var anklaget for drab på sin nigerianske hustru og 3-årige datter.

Drabet blev begået og anmeldt i 2018. Siden de nigerianske myndigheder varetægtsfængslede danskeren, har Udenrigsministeriet ydet konsulær bistand i sagen.