Dansker er dømt til døden for dobbeltdrab i Nigeria

Peter Nielsen selv har under retssagen forklaret, at han han vågnede til synet af sin døde kone og datter.

- Jeg kyssede min kone og datter godnat og gik tilbage til sengen for at sove, sagde han ifølge flere medier under et retsmøde i november 2021.

- Jeg stod op omkring kl. 7:30, og jeg så, at min kone ikke var i soveværelset. Derfor gik jeg ud efter hende, siger Peter Nielsen som forklarer, at han fandt de to ligge livløse på gulvet.

Ifølge TV 2’s korrespondent Ole Vestergaard er det et stykke tid siden, at en dødsdom i Nigeria senest er blevet eksekveret.

Det er ifølge ham ikke sket siden 2017, siger han til TV 2.

Peter Nielsen har mulighed for at anke dommen, hvor den højeste retsinstans i Nigeria er Supreme Court, som svarer til Højesteret.