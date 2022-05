Par idømt syv års fængsel for at mishandle datingoffer

Kvinden, Eva Ambjørn Winther Jørgensen, fik kontakt til sagens offer via en datingside på nettet. Hun fik ham til at besøge sig i hjemmet i en landsby uden for Herning.

Men i hjemmet boede også kvindens kæreste, Jens Kristian Baltasar Hansen. Og sammen begyndte parret en længere række af overgreb mod deres offer.

Han fik såkaldte dummebøder og blev pålagt at betale penge, og han skulle låne penge af venner og familie, som han skulle give til parret.

For at få manden til at makke ret udsatte parret ham for grov vold og voldsomme ydmygelser. Der blev blandt andet slået med et jernrør og smurt tabascosovs i endetarmen.