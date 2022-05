To mænd mistænkes for attentatplan under svensk Paludan-besøg

De er dog fortsat under mistanke, og en efterforskning er stadig i gang.

Politiet havde ikke givet tilladelse til demonstrationen 23. april. For lidt over en uge siden - den 12. maj - var Paludan dog i Borås for at brænde en koran af. Her anslås omkring 500 mennesker at have været til stede.

Magnus Ranstorp, der er terrorforsker og forskningsleder på Forsvarshøjskolen i Stockholm, udtaler ifølge SVT til nyhedsbureauet Siren, at de to personer er er velkendte aktører i det islamistiske miljø.

I 2019 forsøgte Paludan at blive valgt til Folketinget i Danmark uden held. Da hans far er svensk, har han siden kunnet opnå svensk statsborgerskab. Nu forsøger han at valgt for sit parti, Stram Kurs, til Riksdagen i Sverige. Her er der valg 11. september i år.